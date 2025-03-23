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Политика 23 марта 2025 17:17

США рассчитывают на прогресс в переговорах с Россией в Саудовской Аравии

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Вашингтон ожидает ощутимого прогресса от предстоящих переговоров с Россией, которые состоятся в Саудовской Аравии в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова спецпосланника Президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

Уиткофф отметил, что в переговорах в Саудовской Аравии можно будет увидеть реальный прогресс, особенно – в вопросе Черного моря и расширения прекращения огня в отношении судов обеих стран, что, в свою очередь, может привести к полному прекращению огня.

Напоминаем, что ранее «Татар-информ» писал о том, что делегации России и Америки встретятся 24 марта в Эр-Рияде. Основной темой станет возможная реализация инициативы по безопасности судоходства в Черном море.

#переговоры #сша и россия
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