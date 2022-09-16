«Ъ»: США пытаются лишить россиян возможности оплаты за рубежом

США пытаются лишить россиян возможности оплаты за рубежом, угрожая всем, кто сотрудничает с платежной системой «Мир». Такие шаги могут помешать расширить географию приема российских карт, а также повредить отношениям РФ со странами, где они уже работают. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Накануне Штаты объявили, что готовы ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других странах, а глава национальной платежной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев был включен в SDN-лист. Сама НСПК и платежная система «Мир» пока не попали в черный список, однако американский Минфин подчеркнул, что сотрудничество с ними — «поддержка усилий России по обходу санкций США».

В настоящее время карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Еще несколько государств — Куба, Иран, Нигерия, Таиланд, Египет, Никарагуа, Эфиопия и Малайзия — выражали желание пополнить этот список. Однако как на этом отразятся угрозы США, пока неизвестно.

В издании уточнили, что и до этого выявлялись случаи, когда российские карты не принимались за рубежом, к примеру в турецких отелях. Тем не менее АТОР утверждает, что с картами банков, не попавших под санкции, «ничего плохого не происходит».