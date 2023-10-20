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США провели взрыв на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ
Соединенные Штаты провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада, произведя подземный химический взрыв. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства энергетики.
Состоявшиеся испытания должны улучшить способности Штатов «обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру» и таким образом «уменьшить глобальные ядерные угрозы».
«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия», — пояснила представитель подведомственного американскому Минэнерго Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Кори Хиндерштейн.
Для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.
Испытания состоялись 18 октября — в тот же день, когда Государственная Дума РФ поддержала закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). О возможности подобного развития событий ранее заявил Президент России Владимир Путин.
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