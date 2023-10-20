США провели взрыв на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ

Соединенные Штаты провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада, произведя подземный химический взрыв. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства энергетики.

Состоявшиеся испытания должны улучшить способности Штатов «обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру» и таким образом «уменьшить глобальные ядерные угрозы».

«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия», — пояснила представитель подведомственного американскому Минэнерго Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Кори Хиндерштейн.

Для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

Испытания состоялись 18 октября — в тот же день, когда Государственная Дума РФ поддержала закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). О возможности подобного развития событий ранее заявил Президент России Владимир Путин.