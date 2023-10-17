«Иногда надо взорвать, чтобы услышали»: почему Россия снимает вето на ядерные испытания

Сегодня депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Виталий Кузьмин, ru.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Запрет на ядерные испытания будет снят

Сегодня депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это решение поможет Вашингтону понять, что гегемония одной страны к надежному миру не приводит.

«На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого. В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию ДВЗЯИ», – написал Володин в своем телеграм-канале еще до рассмотрения вопроса депутатами.

Вячеслав Володин: «В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию ДВЗЯИ» Фото: duma.gov.ru

18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях.

Напомним, что ДВЗЯИ запрещал проведение испытаний не только ядерного оружия, но и «ядерных взрывов в мирных целях». Запрет действует на суше, воде, под землей и под водой. А также в космосе.

Россия подписала соглашение 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. С тех пор США так и не ратифицировали договор со своей стороны. Отметим, что соглашение также не ратифицировали Китай, Египет, Израиль и Иран. А вовсе не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Ядерное сдерживание США

Между тем в последний год многие военные эксперты в России призывали руководство страны провести полноценные испытания ядерного оружия. Здесь выделяются два аргумента: сдерживание потенциальных врагов, а также банальная проверка работоспособности ядерного арсенала, а не только способов его доставки к целям.

Многие эксперты говорят, что первостепенен здесь именно эффект сдерживания, заявил «Татар-информу» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Алексей Леонков: «Американцы утратили технологии производства термоядерных боеголовок. Она у них, может, и есть, но делать боеголовки заданной мощности они не могут» Фото: скриншот видео

«В отличие от России США этот договор не ратифицировали до сих пор. И есть сведения, что они будут проводить испытания, поскольку у них проблемы с обновлением ядерного арсенала. Американцы утратили технологии производства термоядерных боеголовок. Она у них, может, и есть, но делать боеголовки заданной мощности они не могут, поэтому требуются испытания, чтобы убедиться, что новые создаваемые термоядерные боеголовки соответствуют заданным характеристикам», – объясняет эксперт.

Россия должна не столько проводить ответные ядерные испытания, сколько напомнить американцам, что в РФ также есть стратегические запасы для обороны страны. Особенно это важно в свете эскалации Западом конфликта на Украине. США и их западные партнеры по ходу СВО предоставляют Киеву все более современные образцы вооружений. У Владимира Зеленского уже есть дальнобойные ракеты, танки и даже снаряды с обедненным ураном. На очереди самолеты F-16, которые, как известно, могут нести ядерные боеголовки.

Игорь Никулин: «Взрыв был такой мощности, что земная ось на несколько сантиметров отклонилась. И ударная волна два раза обошла Землю. То есть мир вздрогнул по-настоящему» Фото: скриншот видео

«Надо наших партнеров зарубежных приводить в чувство»

Необходимость сдерживания западной агрессии подчеркнул в разговоре с «Татар-информом» бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин. По его словам, ядерные испытания могут привести в чувство американских «ястребов».

«Надо наших партнеров зарубежных приводить в чувство. Вспоминаю Карибский кризис. Если бы мы не взорвали водородную бомбу на архипелаге Новая Земля, не показали бы ”кузькину мать”, может быть, он так благополучно и не разрешился бы. Там взрыв был такой мощности, что земная ось на несколько сантиметров отклонилась. И ударная волна два раза обошла Землю. То есть мир вздрогнул по-настоящему. Может, это и помогло Кеннеди тогда привести своих вояк в чувство, пойти на нормальный диалог. Потому что они тогда тоже были в несколько невменяемом состоянии, примерно как сейчас. Они тогда тоже считали, что они тут самые главные на планете и считаться ни с кем не должны. Это могло привести к третьей мировой войне, ядерной. Иногда надо что-то взорвать, чтобы тебя услышали», – считает эксперт.

«Нам тоже нужно совершенствовать наше ядерное оружие. Да, у нас есть программы, которые позволяют его модернизировать, но все-таки испытания дают намного больше информации» Фото:ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Нужны ли испытания ядерного оружия России?

Но нужны ли испытания ядерного оружия ВС России? По этому вопросу мнения существуют прямо противоположные. С одной стороны, Россия в последние лет десять произвела массу новых вооружений, способных нести ядерные боеголовки. Максимальный ужас в Америке вызывает, как известно, гиперзвуковое оружие. Однако как будут работать ядерные боеголовки в этих условиях, доподлинно неизвестно.

«Нам тоже нужно совершенствовать наше ядерное оружие. Да, у нас есть программы, которые позволяют его модернизировать, но все-таки испытания дают намного больше информации», – полагает Игорь Никулин.

При этом другой эксперт «Татар-информа» – Алексей Леонков считает, что эти испытания России не нужны, поскольку ядерная промышленность страны может изготовить ядерные боеголовки любой мощности. А отрасль работает совсем на других принципах, нежели американская.

«Когда тот же самый “Авангард” принимали на вооружение, то все испытания были проведены на совместимость. У нас немного другой подход. Нам не обязательно взрывать ядерную бомбу, чтобы убедиться, что она будет работать. Мы даже создаем так называемое оружие возмездия. Это крылатая ракета, которая имеет не только ядерный заряд, но и ядерный двигатель. Поэтому ракета может совершать неограниченную дальность полета. У США ничего подобного нет, а на создание аналога понадобится много времени», – говорит эксперт.

Для простого россиянина словосочетание «ядерная бомба» связано с понятиями «радиация» и «заражение окружающей среды» Фото: ru.wikipedia.org , Общественное достояние

Есть ли риски для простых россиян и окружающей среды?

Но если Россия в будущем проведет испытания, то есть ли риски для мирного населения? Все-таки для простого россиянина словосочетание «ядерная бомба» связано с понятиями «радиация» и «заражение окружающей среды». Эксперты говорят, что эта практика широко применялась в советский период как в России, так и США. Риски минимальны.

«Если это сделать в малонаселенной местности или вообще под землей, то там заражение минимальное. Оно именно в том месте, где проведен взрыв. В советское время, в 50-60-е годы столько было этих взрывов, каналы всякие рыли при помощи них. Подходили технократически к этому вопросу. Где проводить сегодня? Там же – на Новой Земле или на Тоцком полигоне. Раньше проводили в основном на Семипалатинском полигоне. Это сейчас Казахстан, вряд ли они согласятся. Но найдем место, где можно что-то взорвать», – уверен Никулин.

Между тем американцы уже отреагировали, призвав российскую сторону не отзывать ратификацию ДВЗЯИ. Об этом заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер.

Он также сообщил, что американцы якобы готовы «конструктивно работать с Россией над сокращением ядерных рисков и над механизмом контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года». Однако современная история отношений России и США полна фактами невыполнения обещаний ранее данных по ту сторону океана. Особенно устных. Есть ли смысл верить сегодня?

«Если американцы пересмотрят свое отношение, ведь они уже в течение многих лет так и не ратифицировали, ну тогда, может, и Россия откажется. А пока надо свою серьезность показать Америке. Это так называемая мягкая сила. А то они много говорят последнее время», – считает Никулин.