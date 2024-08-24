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США предупредили о санкциях за работу с иностранными «дочками» банков РФ
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC), отвечающее за санкционное регулирование, предупредило о рисках сотрудничества с зарубежными дочерними организациями российских банков. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.
В OFAC констатировали, что Россия пытается обходить ограничительные меры «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений».
В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что иностранные регуляторы и финансовые учреждения должны проявлять осторожность в отношении любых сделок с зарубежными филиалами или «дочками» банков РФ, включая попытки финансовых организаций, которые сами не находятся под санкциями, открыть новые филиалы или дочерние компании.
«Казначейство [США] располагает рядом инструментов для реагирования на создание новых способов уклонения [от санкций]», — напомнили в OFAC.
«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают». — заверил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью британской газете Financial Times (цитата по РИА Новости).
Американский чиновник также выразил уверенность, что большинство крупных банков в мире предпочитает сотрудничать со Штатами и их союзниками, а не с Россией. Дело, по словам Адейемо, в том, что «они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что еще пять татарстанских компаний включены в санкционный список США.
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