Пять татарстанских компаний включены в санкционный список США

Минфин США опубликовал новый список физических и юридических лиц, попавших под санкции. Среди них четыре казанские организации и одна компания, находящаяся в Челнах. Перечень опубликован на сайте американского ведомства.

В стоп-лист попали ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем», ООО «Химтрейд», а также ООО «Научно-производственное объединение „РОСТАР“».

Всего в списке перечислены порядка 400 физических и юридических лиц из России и других стран, в том числе сын главы Минобороны РФ Андрея Белоусова – Павел Белоусов.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.