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Пять татарстанских компаний включены в санкционный список США
Минфин США опубликовал новый список физических и юридических лиц, попавших под санкции. Среди них четыре казанские организации и одна компания, находящаяся в Челнах. Перечень опубликован на сайте американского ведомства.
В стоп-лист попали ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем», ООО «Химтрейд», а также ООО «Научно-производственное объединение „РОСТАР“».
Всего в списке перечислены порядка 400 физических и юридических лиц из России и других стран, в том числе сын главы Минобороны РФ Андрея Белоусова – Павел Белоусов.
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