США предостерегли Россию о последствиях прекращения работы «Радио Свобода»*

Государственный департамент США предупредил о последствиях возможного прекращения работы на территории России финансируемого американскими властями «Радио Свобода»*, которое в РФ признано СМИ — иностранным агентом.

«Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию „Радио Свобода / Радио Свободная Европа“*, мы ответим», — приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса РИА Новости.

При этом Прайс обвинил российские власти в «нетерпимости» к взгляду со стороны. Кроме того, он назвал «Радио Свобода / Радио Свободная Европа»* источником «объективных новостей и информации».

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал об обсуждении ситуации вокруг «Радио Свобода»* с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен призвал власти РФ «пересмотреть свои действия» в отношении этого СМИ, отмечает РБК.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам Лаврова, Президент России Владимир Путин позитивно встретил предложение своего американского коллеги о проведении совместного саммита.

* В 2017 году международная корпорация «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» и ряд связанных с ней проектов, включая телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» и издание «Idel. Реалии», были внесены Минюстом России в список СМИ — иностранных агентов.