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Политика 20 июля 2023 18:45

Минфин США ввел санкции против Казанского центра РАН и порохового завода

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Минфин США ввел санкции против Казанского центра РАН и порохового завода
Фото: © «Татар-информ»

США ввели санкции против Казанского порохового завода и Казанского научного центра РАН. Информация опубликована на сайте американского Минфина.

В финансовом ведомстве заявили, что решение было принято, чтобы осложнить доступ России к продукции, которая поддерживает военные усилия, а также сократить ее доходы от металлургической и горнодобывающей промышленности и подорвать потенциал в области энергетики.

В списке оказалось несколько российских банков. Рестрикции против них направлены на «сокращение доступа России к международной финансовой системе».

Из физических лиц под ограничения в том числе попали экс-глава Минфина России Алексей Кудрин, заместители федеральных министров, а также врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

#санкции США #казанский пороховой завод #казанский научный центр ран
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