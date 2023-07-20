Минфин США ввел санкции против Казанского центра РАН и порохового завода

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США ввели санкции против Казанского порохового завода и Казанского научного центра РАН. Информация опубликована на сайте американского Минфина.

В финансовом ведомстве заявили, что решение было принято, чтобы осложнить доступ России к продукции, которая поддерживает военные усилия, а также сократить ее доходы от металлургической и горнодобывающей промышленности и подорвать потенциал в области энергетики.

В списке оказалось несколько российских банков. Рестрикции против них направлены на «сокращение доступа России к международной финансовой системе».

Из физических лиц под ограничения в том числе попали экс-глава Минфина России Алексей Кудрин, заместители федеральных министров, а также врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.