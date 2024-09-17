США после заявления Путина сказали, что не готовы разрешить ВСУ бить вглубь России

Соединенные Штаты не готовы разрешить ВСУ ударять дальнобойным оружием вглубь России. Такое решение приняли по результатам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, рассказал официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, чьи слова приводят «Известия».

Он также сказал, что Штаты продолжат помогать Украине и передавать им средства и разведывательную поддержку. По его словам, власти Вашингтона адаптируют свою политику под нужны Киева.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков говорил, что заявление российского лидера Владимира Путина насчет ударов вглубь РФ обязательно дойдет до адресатов.

Напомним, 12 сентября Путин сказал, что речь идет не о том, чтоб разрешить Киеву ударять по России, а об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства.

Путин пояснил, что у ВСУ нет такого оружия, поэтому они не могут им пользоваться. Оно есть только у Евросоюза, либо США, в общем стран НАТО.

Именно поэтому, по словам Путина, в данном случае речь идет о принятии решения странами НАТО участвовать в конфликте.

«Если это решение будет принято, то это означает не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже существенным образом меняет саму суть, природу конфликта. Это означает, что страны НАТО воюют с Россией. А если это так, имею в виду изменение сути этого конфликта, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - заявил глава государства.