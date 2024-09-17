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Политика 17 сентября 2024 10:25

США после заявления Путина сказали, что не готовы разрешить ВСУ бить вглубь России

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Соединенные Штаты не готовы разрешить ВСУ ударять дальнобойным оружием вглубь России. Такое решение приняли по результатам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, рассказал официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, чьи слова приводят «Известия».

Он также сказал, что Штаты продолжат помогать Украине и передавать им средства и разведывательную поддержку. По его словам, власти Вашингтона адаптируют свою политику под нужны Киева.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков говорил, что заявление российского лидера Владимира Путина насчет ударов вглубь РФ обязательно дойдет до адресатов.

Напомним, 12 сентября Путин сказал, что речь идет не о том, чтоб разрешить Киеву ударять по России, а об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства.

Путин пояснил, что у ВСУ нет такого оружия, поэтому они не могут им пользоваться. Оно есть только у Евросоюза, либо США, в общем стран НАТО.

Именно поэтому, по словам Путина, в данном случае речь идет о принятии решения странами НАТО участвовать в конфликте.

«Если это решение будет принято, то это означает не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже существенным образом меняет саму суть, природу конфликта. Это означает, что страны НАТО воюют с Россией. А если это так, имею в виду изменение сути этого конфликта, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - заявил глава государства.

#США #всу #Россия #СВО
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