США пообещали Украине оружие, которое изменит ход спецоперации

США планируют поставить Украине оружие, которое перевернет ход боевых действий на южном и восточном направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона. Однако пока Штаты только размышляют, какое вооружение могло бы принести такой эффект.

«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», — отметила сотрудница ведомства на брифинге.

Ранее США анонсировали выделение еще 775 млн долларов на поддержку Киева. Тем не менее, сообщал ранее «Татар-информ», часть европейских стран уже перестала давать обещания о военной поддержке Украины.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзникам удалось освободить территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.