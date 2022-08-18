Шесть крупных стран Европы впервые не пообещали военную помощь Украине

Шесть крупных европейских государств не дали новых обещаний по поставкам вооружений и военной помощи Украине. Это первый случай с начала российской спецоперации, сообщает Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.

«Это указывает на то, что, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», — цитирует издание РИА Новости.

По данным издания, новых гарантий Украине в течение июля не дали Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша. При этом Европа выделяет гораздо больше средств на борьбу с пандемией Covid-19, чем на помощь Киеву, полагает директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

«Несмотря на то что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — заметил он.

По его словам, объемы помощи Украине начали снижаться уже с апреля.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзникам удалось освободить территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.