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Политика 27 мая 2023 09:42

FAZ: Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

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Киев отправил официальный запрос Берлину на поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые могут долететь до Москвы. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники, передает РИА Новости.

«Президент Владимир Зеленский уже говорил об этом канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая, — поясняют авторы. — Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако Федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus».

Отмечается, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые раньше обещали передать Киеву страны Запада. Но, учитывая характеристики и дальнобойность Taurus, Берлин становится перед важной дилеммой, поскольку не все верят, что Киев будет разумно использовать такое оружие. Дело в том, что немецкая ракета может преодолеть 500 км — то есть она способна добраться до Москвы с украинской границы.

«Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — заключает автор статьи.

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