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США подтвердили передачу Украине БТР Stryker и боеприпасов на 400 млн долларов
Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет военной помощи на 400 млн долларов. Появившуюся ранее в СМИ информацию подтвердил Пентагон.
Новый пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, снаряды для 105- и 155-миллиметровых гаубиц, а также для 60- и 120-миллиметровых минометов, более 28 млн патронов для стрелкового оружия, гранаты, приборы ночного видения и тепловизоры.
Кроме того, запланирована передача 32 бронетранспортеров Stryker, ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, тяжелых ПТРК TOW и других противотанковых средств, разведывательных беспилотников Hornet, неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, саперных зарядов для подрыва минных заграждений, тактических аэронавигационных комплексов, а также запчастей, учебных боеприпасов и прочего полевого снаряжения.
Вошедшее в 43-й по счету пакет военной помощи Украине оружие поступит непосредственно с американских военных складов. Ранее о нем со ссылкой на должностных лиц США рассказало агентство Associated Press.
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