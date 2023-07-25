США подтвердили передачу Украине БТР Stryker и боеприпасов на 400 млн долларов

Пусковая установка ПТРК TOW

Фото: Армия США

Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет военной помощи на 400 млн долларов. Появившуюся ранее в СМИ информацию подтвердил Пентагон.

Новый пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, снаряды для 105- и 155-миллиметровых гаубиц, а также для 60- и 120-миллиметровых минометов, более 28 млн патронов для стрелкового оружия, гранаты, приборы ночного видения и тепловизоры.

Кроме того, запланирована передача 32 бронетранспортеров Stryker, ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, тяжелых ПТРК TOW и других противотанковых средств, разведывательных беспилотников Hornet, неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, саперных зарядов для подрыва минных заграждений, тактических аэронавигационных комплексов, а также запчастей, учебных боеприпасов и прочего полевого снаряжения.

Вошедшее в 43-й по счету пакет военной помощи Украине оружие поступит непосредственно с американских военных складов. Ранее о нем со ссылкой на должностных лиц США рассказало агентство Associated Press.