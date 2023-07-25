AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов

Транспортная машина пехоты M1126 Stryker

Фото: Армия США

Администрация Президента США Джо Байдена направит Украине очередной пакет военной помощи примерно на 400 млн долларов. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает агентство Associated Press.

При этом пакет включает «множество боеприпасов» — от ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS до ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.

Кроме того, Киеву передадут снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, саперное оборудование, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, порядка 28 млн патронов для стрелкового оружия и используемые для разведки «крошечные» нанодроны Hornet, отмечает агентство.

Оружие будет отправлено напрямую со складов Пентагона. Соответственно, точные сроки передачи помощи неизвестны, но процесс будет очень быстрым. Часто на доставку оружия на Украину будет уходить всего несколько дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США 19 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов.