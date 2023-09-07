США передадут Украине 190 бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP

Вашингтон передаст Киеву 190 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP. Об этом американский посол на Украине Бриджит Бринк написала на своей странице в Х (ранее Twitter).

«Соединенные Штаты предоставят 190 MRAPS, чтобы отважные сотрудники правоохранительных органов Украины могли защищать гражданское население, особенно тех, кто находится вблизи линии фронта», – говорится в сообщении.

В начале сентября Киев также посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Во время своей поездки он рассказал о том, что Украине направят новый пакет помощи более чем 1 млрд долларов, из которых на военные цели пойдет свыше 655 млн.