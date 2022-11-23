США передадут Украине 150 пулеметов для борьбы с беспилотниками

В новом пакете военной помощи от США Украина получит 150 крупнокалиберных пулеметов для противодействия БПЛА, боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS. Также Киеву будут переданы противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает со ссылкой на Пентагон РИА Новости.

Общая стоимость нового, 26-го пакета военной помощи Украине составит около 400 млн долларов.

Помимо перечисленного, в него войдут 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 тысяч 120-миллиметровых минометных выстрелов, 150 джипов «Хаммер», а также свыше 100 других машин, свыше 20 миллионов патронов для легкого огнестрельного оружия, 200 электрогенераторов, запчасти для 105-миллиметровых гаубиц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Великобритания впервые передаст Украине три транспортных вертолета Sea King.