Британия впервые передаст Украине три транспортных вертолета Sea King

В новый пакет военной помощи Украине Великобритания включила три транспортных вертолета Sea King. Один из них уже доставлен в страну, сообщают «Известия» со ссылкой на The Times.

В издании подчеркнули, что это первая поставка пилотируемых летательных аппаратов от Лондона.

Стоимость такой машины на рынке достигает 6 млн долларов. Обычно они применяются при проведении спасательных операций либо разведки.

Помимо Sea King, в новый пакет военной помощи вошли 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине модифицированные ракеты Brimstone-2.