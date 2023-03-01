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США перебросили в Исландию «самолет Судного дня»
В Исландии приземлился самолет E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил Соединенных Штатов в зоне ответственности Европейского командования американской армии (EUCOM). Об этом сообщается в Twitter’е Европейского командования.
«Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями», — отмечается в сообщении.
E-6B Mercury называют «самолетами Судного дня», поскольку они призваны играть ключевую роль во время ядерной войны. По информации американского Министерства обороны, эти воздушные командные пункты и пункты связи позволяют командованию осуществлять управление стратегическими и нестратегическими вооружениями.
В частности, E-6B Mercury обеспечивает резервную систему связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, а имеющаяся у него бортовая система управления пуском (ALCS) делает возможным запуск баллистических ракет наземного базирования.
До 1991 года американские «самолеты Судного дня» (не столько E-6 Mercury, сколько их предшественники EC-130) находились в воздухе почти непрерывно на протяжении тридцати лет, но окончание холодной войны и сокращение бюджета привело к изменению подхода. Воздушные суда перевели в режим наземной боевой готовности, а полеты было решено осуществлять «на случайной основе» у западного и восточного побережий США.
Накануне, 28 февраля, Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.
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