США перебросили в Исландию «самолет Судного дня»

В Исландии приземлился самолет E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил Соединенных Штатов в зоне ответственности Европейского командования американской армии (EUCOM). Об этом сообщается в Twitter’е Европейского командования.

«Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями», — отмечается в сообщении.

E-6B Mercury называют «самолетами Судного дня», поскольку они призваны играть ключевую роль во время ядерной войны. По информации американского Министерства обороны, эти воздушные командные пункты и пункты связи позволяют командованию осуществлять управление стратегическими и нестратегическими вооружениями.

В частности, E-6B Mercury обеспечивает резервную систему связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, а имеющаяся у него бортовая система управления пуском (ALCS) делает возможным запуск баллистических ракет наземного базирования.

До 1991 года американские «самолеты Судного дня» (не столько E-6 Mercury, сколько их предшественники EC-130) находились в воздухе почти непрерывно на протяжении тридцати лет, но окончание холодной войны и сокращение бюджета привело к изменению подхода. Воздушные суда перевели в режим наземной боевой готовности, а полеты было решено осуществлять «на случайной основе» у западного и восточного побережий США.

Накануне, 28 февраля, Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Самолеты управления и связи Boeing E-6 Mercury были построены в 1989–1992 годах и модернизированы в 1997–2003-м. Всего было произведено 16 машин, они стоят на вооружении 3-й и 4-й эскадрилий воздушной разведки флота США, VQ-3 Ironmen («Железные люди») и VQ-4 Shadows («Тени»). Экипаж состоит из пяти человек летного состава и 17 операторов.