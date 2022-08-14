США отправили новую делегацию конгресса на Тайвань

14–15 августа на Тайвань прибудет новая делегация Конгресса США. Об этом со ссылкой на американский институт на Тайване сообщает ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Этот визит обострил отношения Штатов и Китая — КНР назвала поездку Пелоси «вульгарной комедией», отменила встречу с Пентагоном и вышла из всех переговоров.

На этот раз, ожидается, что делегацию возглавит сенатор Эд Марки. Предметом обсуждений станут двусторонние отношения, глобальные цепочки поставок и региональная безопасность.