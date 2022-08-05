Китай назвал поездку Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией»

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И.

«Эта вульгарная комедия обязательно обернется для Соединенных Штатов Америки серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — приводят его слова «Известия».

Он отметил, что визит Пелоси нарушил принцип «одного Китая», поэтому Пекин вынужден пойти на жесткие ответные меры. Кроме того, на фоне этой ситуации КНР намерена укрепить стратегическое сотрудничество с Россией.

«Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР. Ни одна страна не сможет отколоть Тайвань от Китая», — заявил Ван И.

Ранее Лавров отметил, что визитом Пелоси США хотели показать миру свою безнаказанность и вседозволенность.