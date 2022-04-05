США объявят о новых санкциях против РФ в среду, 6 апреля

Соединенные Штаты собираются объявить о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине в среду, 6 апреля. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника агентства, власти США координируют введение новых ограничительных мер с руководством стран «Большой семерки» и Европейского Союза.

Источник уточнил, что из-за новых рестрикций все новые инвестиции в Россию окажутся под запретом, а также будет усилено давление на финансовые институты РФ. Кроме того, мишенью санкций станут государственные предприятия, чиновники и члены их семей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз откажется от импорта природных материалов, химикатов, водки и икры из России. Такие меры предусмотрены пятым пакетом антироссийских санкций, разработанным в ЕС.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, о чем объявил глава государства Владимир Путин. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против РФ.