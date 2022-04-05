ЕС откажется от импорта природных материалов, химикатов, водки и икры из России

Европейский Союз в новом пакете санкций планирует запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Ограничения также могут коснуться поставок в РФ полупроводников и оборудования, включая предназначенное для добычи сжиженного природного газа.

Кроме того, европейские страны также планируют расширить список лиц, подпадающих под персональные санкции, и включить в него ряд российских бизнесменов, военных и политиков.

Кроме того, по информации агентства, Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от платежной системы SWIFT.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против РФ. В марте Евросоюз утвердил уже четвертый по счету пакет антироссийских санкций и сейчас работает над новым.