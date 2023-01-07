США не приняли предложение по покупке нефти для восполнения резерва

Американские власти отказались от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Ведомство хочет отложить закупку. Вашингтон будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, а следовательно, является наиболее выгодным для налогоплательщиков, заявили источники агентства.

«После рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период», — приводит издание комментарий ведомства.

Напомним, вслед за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки и продажи 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, Минэнерго США получило указ готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Так, в декабре сообщалось, что американские власти намерены закупить 3 млн баррелей нефти. Эксперты отмечают, что на сегодня показатель стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года.

В конце декабря Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты, которым запрещаются поставки всем юридическим и физическим лицам, в контрактах с которыми так или иначе фигурирует предельная стоимость нефти.