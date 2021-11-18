США планируют усилить космические системы после прошедших в России испытаний

Соединенные Штаты Америки намерены усилить свои космические системы после того, как Россия провела испытания противоспутниковой системы, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белом доме на действия РФ в космосе отреагировали негативно, отметив, что Россия якобы «пренебрегает безопасностью».

Напомним, во время испытаний 15 ноября был уничтожен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания прошли успешно и никакой угрозы для космической деятельности фрагменты уничтоженного спутника не представляют.

На конференции Ascend по тематике космоса Армагно подчеркнула, что если Россия уничтожила собственный спутник, то может сделать то же самое и с американскими. По ее словам, данное испытание было «демонстрацией оружия».

«Нам нужно применить системы оповещения о ракетном нападении, добавить слои орбит, гибридные возможности, более мелкие спутники и коммерческие возможности. Все это усложнит выбор Россией в качестве цели наших основных средств предупреждения о ракетном нападении», — сказала она.