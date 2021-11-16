Минобороны РФ подтвердило успешные испытания с уничтожением недействующего спутника

Министерство обороны России подтвердили проведение успешных испытаний на орбите с уничтожением советского спутника «Целина-Д». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат „Целина-Д“, находившийся на орбите с 1982 года», — сказано в заявлении военных.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули: «США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».

Российские военные уточнили, что возникшие обломки внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства. При этом эти фрагменты сразу же были взяты на сопровождение. Упомянули в Минобороны и о том, что ранее аналогичные испытания проводили США, Китай и Индия.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она проведением испытаний противоспутникового оружия создала угрозу безопасности космических исследований. Глава NASA Билл Нельсон назвал действия российских военных «безрассудными и опасными».