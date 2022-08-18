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Политика
18 августа 2022  00:05

США и несколько европейских стран запросили заседание Совбеза ООН по Украине

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Соединенные Штаты и их европейские коллеги в Совбезе просят провести через неделю заседание СБ Организации Объединенных Наций, на котором планируется обсудить обстановку на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — рассказал источник в СБ.

По словам еще одного источника, темой станет российская специальная военная операция, которая длится уже шесть месяцев.

24 февраля Президент России объявил о начале спецоперации на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На X Московской конференции по международной безопасности глава государства подчеркнул, что решение было принято в полном соответствии с Уставом ООН.

#спецоперация на Украине #Совбез ООН #США
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