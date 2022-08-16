Путин: Запад уготовил для украинского народа судьбу пушечного мяса

Западу для удержания своей гегемонии нужны конфликты, именно поэтому он уготовил украинскому народу судьбу пушечного мяса. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект „анти-Россия“, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми», — сказал глава государства.

Россия приняла решение о проведении специальной военной операции на Украине в полном соответствии с Уставом ООН, отметил глава государства. Цели определены ясно и четко — это обеспечение безопасности РФ и российских граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.