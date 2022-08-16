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Ру Тат
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Официальная хроника
16 августа 2022  10:34

Путин: Запад уготовил для украинского народа судьбу пушечного мяса

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Западу для удержания своей гегемонии нужны конфликты, именно поэтому он уготовил украинскому народу судьбу пушечного мяса. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. 

«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект „анти-Россия“, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми», — сказал глава государства.

Россия приняла решение о проведении специальной военной операции на Украине в полном соответствии с Уставом ООН, отметил глава государства. Цели определены ясно и четко — это обеспечение безопасности РФ и российских граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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