США готовы вводить санкции за аресты своих граждан за границей

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена расширила перечень имеющихся у нее инструментов, необходимых, чтобы препятствовать арестам американских граждан за рубежом. К ним относится и угроза введения санкций против причастных к подобным задержаниям, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представителя американской администрации, власти США готовы решать эту проблему «в том числе за счет возможности создавать серьезные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям».

«Государственный департамент также внес в свои рекомендации по поездкам новый показатель, чтобы информировать граждан США о риске неправомерного задержания <…> в шести странах, которые регулярно прибегают к такой практике», — добавила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, о каких именно странах идет речь. Новый показатель был введен Госдепартаментом в июле. Соответствующий индикатор D на сайте ведомства имеется у России, Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи.

Накануне в аэропорту Абу-Даби Россия и Штаты обменяли заключенных — задержанную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер на осужденного по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма Виктора Бута.