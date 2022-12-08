Россия и США обменяли баскетболистку Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Сегодня в аэропорту Абу-Даби Россия и США обменяли заключенных – баскетболистку Бриттни Грайнер на Виктора Бута, сообщил МИД РФ.

«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», – говорится в сообщении дипведомства.

Россиянин находится в самолете и летит в Москву. Американские СМИ подтверждают освобождение Грайнер.

При этом в МИД РФ заявили, что ранее Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению Бута в схему обмена, но Россия продолжала вести длительные переговоры.

Обменять Грайнер на Бута американские власти предложили еще в июле. Напомним, спортсменка из США была задержана за контрабанду наркотиков. А россиянина Виктора Бута в 2008 году арестовали в Таиланде, затем перевезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В 2012 году суд присяжных приговорил его к 25 годам заключения.