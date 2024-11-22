Срыв «лесного магната» и протекция Вяльбе: как Фардиев собрал звезд российских лыж в РТ

В свое время в Архангельской области сделали мощный упор на развитие лыжного спорта и возвели в области шикарный лыжный курорт Малиновка

Фото: arkhangelsk.er.ru

Почему «слилась» Архангельская область и при чем тут теракт в «Крокус Сити Холле»

Предыстория у этого качественного скачка для сборной Татарстана в лыжных гонках не самая простая. Дело в том, что в команде Архангельской области внезапно потеряли главного спонсора Владимира Буторина – владельца группы компаний «УЛК». В крупнейший лесопромышленный холдинг входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением.

В середине апреля 2024 года Буторин заявил, что прекращает финансирование сборной региона. В свое время там сделали мощный упор на развитие лыжного спорта. «УЛК» даже возвели в области шикарный лыжный курорт Малиновка, который по плану должен был стать основным центром подготовки российских лыжников чемпионов.

Но 22 марта 2024 года случилась трагедия в «Крокус Сити Холле». Как ни странно, теракт стал эффектом бабочки для развития лыж в северном регионе. Дело в том, что в связи с трагедией все соревнования были отменены, в том числе и этапы в Архангельской области. Однако там по-прежнему планировался фестиваль «Кубок Устьи» для детей. Владелец курорта Малиновка запретил его проводить.

Но соревнования все-таки прошли «своими силами», а родители отправили на имя губернатора области жалобы, мол, Буторин не разбирается в лыжах. На это бизнесмен обиделся и передал все активы в лыжах на попечительство Архангельской области. В том числе лыжный курорт и контрактные обязательства местных звезд. Регион такую ношу решил не тянуть, так что лыжники стали искать себе новые места работы. А в нынешних условиях это не так просто.

Елена Вяльбе: «Сейчас Татарстан, помимо того что помогает своей сборной, развивает лыжные гонки в республике в целом. В каждом районе есть лыжная база» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как звезды лыжных гонок оказались в Татарстане

Татарстан возможностью воспользовался, предложил лыжникам достойные условия и избавил их от переживаний о своем будущем. Таким образом, президент Федерации лыжных гонок Татарстана, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиева собрал осиротевших звезд спорта под знамена республики.

Так, в мае 2024 года в сборную Татарстана вошли Вероника Степанова, Савелий Коростелев и Наталья Терентьева (в девичестве Непряева).

Степанову с Коростелевым в Казань сватала сама президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, прекрасно знающая возможности Татарстана как в плане инфраструктуры, так и в плане финансов. Она нередко гостит в Татарстане, лично ездит на многие объекты и готова сама рассказывать, какие условия дадут здесь спортсменам. Мы связались с Еленой Валерьевной, и президент Федерации рассказала «ТИ-Спорту» подробности.

«Сейчас Татарстан, помимо того что помогает своей сборной, развивает лыжные гонки в республике в целом. В каждом районе есть лыжная база. Там, где их нет, они есть в планах, и они точно будут. Море освещенных трасс, они проводят очень хорошие соревнования. Я говорю не только про Кубок России и предстоящие чемпионаты России, но и о региональных стартах. Какое количество детей выходят на региональные соревнования… Я думаю, что все регионы должны с белой завистью смотреть на это. Сегодня у Татарстана есть приглашенные звезды, но я уверена, что лет через восемь будут и местные воспитанники», – сказала Вяльбе корреспонденту «ТИ-Спорта».

В сезоне 2023/2024 Большунов не просто безапелляционно взял Кубок России, а также Малые хрустальные глобусы в спринтерском и дистанционном зачетах. Он смог выиграть 23 гонки подряд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов снова будет доминировать или ждать спада?

Очевидно, что самым громким приобретением сборной Татарстана можно и нужно считать трехкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова.

Ему всего 27 лет, а все, что возможно, в мире лыжных гонок он уже выигрывал, и не один раз. Каждый новый сезон встает вопрос ребром: найдет ли Александр в себе мотивацию вновь бороться за призы во внутренних соревнованиях, когда в международные старты путь закрыт? Однако в каждом новом сезона он вновь оставляет всех соперников позади.

В сезоне 2023/2024 Большунов не просто безапелляционно взял Кубок России, а также Малые хрустальные глобусы в спринтерском и дистанционном зачетах. Он смог выиграть 23 гонки подряд (!). Серию пытались прервать многие, но получилось только у Ермила Вокуева на чемпионате страны в гонке на 10 км в классическом стиле.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что доминирование Большунова в России – это естественная ситуация, но не считает это проблемой для российских лыж в целом.

«Знаете, Большунов рождается один раз в сто лет, как Александр Пушкин. Поэтому дотягивать спортсмена до такого уровня, если этому спортсмену не дал Бог, это утопия. Это нормальное явление, когда есть один лидер. У нас, в лыжных гонках, это Большунов и, наверное, Терентьева. Еще раз говорю: такие, как Саша, рождаются раз в сто лет», – поделилась Вяльбе.

Как бросить вызов Большунову, не знает никто. В том числе и Савелий Коростелев, который тоже из холодного Архангельского края перебрался на берега Волги. Ему предстоит роль второй скрипки.

Вероника Степанова в мае текущего года приняла приглашение от Татарстана, подписав контракт, а в августе решила перейти «на новую работу» Фото: minsport.tatarstan.ru

У женщин не все так однозначно. Степанова и Терентьева «сменили работу», но обещали вернуться

Не все так однозначно у сборной Татарстана будет в женских гонках. Дело в том, что РТ оформила трансфер сразу двух самых звездных российских лыжниц последних лет – Вероники Степановой и Натальи Терентьевой. Вот только в обоих случаях имеет место фактор материнства.

Довольно неожиданный кульбит выполнила самая медийная и, по оценкам многих, скандальная лыжница России Вероника Степанова. Она в мае текущего года приняла приглашение от Татарстана, подписав контракт, а в августе решила перейти «на новую работу». Она объявила, что станет мамой и будет пропускать предстоящий сезон, однако уже пообещала вернуться в сезоне 2025/2026.

В отсутствие олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой она была сильнейшей в России, оставляя позади всех конкуренток с большим отрывом. В прошлом сезоне она смогла взойти на пьедестал почета 25 раз: 18 раз становилась лучшей и еще семь приходила на финиш второй.

Вероника Степанова: «Да, это игра вдолгую, мы все понимаем, но рано или поздно результат будет. Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами. Вы вкладываете в своих, развиваете своих» Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами»

На октябрьском пресс-туре в штаб-квартире Федерации лыжных гонок РТ Вероника разразилась довольно патриотичной речью уже в сторону Татарстана.

«Вы все скромные ребята. Вы должны громче об этом говорить. Сейчас про что вас спрашивают? «А почему вы Непряеву купили? А почему вы Степанову и всех остальных купили? Почему вы своих не взращиваете?» Так вот же, вы занимаетесь этим! Показываете мне второй день, как у вас все чудесно. Таких условий, как здесь, лично у меня не было. Вы делаете сейчас такое вложение! Да, это игра вдолгую, мы все понимаем, но рано или поздно результат будет. Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами. Вы вкладываете в своих, развиваете своих. Это ваша родная республика, вы за нее болеете. Попрошу вас не скромничать и говорить о себе гордо и твердо», – хвалила Степанова условия для лыжников в Татарстане.

Терентьева же, наоборот, решила как можно скорее выйти из своего декретного «отпуска». Мало кто ожидал, что она встанет на лыжи так скоро. В августе она родила дочь. Однако в длительный декрет уходить не стала, и уже осенью в социальных сетях тренера Егора Сорина можно было увидеть, как олимпийская чемпионка уже работает на тренажерах.

Очевидно, что почти полностью пропущенный прошлый сезон (сначала из-за травмы, а потом из-за гриппа) сказался на ее мотивации. Все-таки пропуск второго сезона подряд мог поставить серьезные вопросы о ее дальнейшей карьере. Так или иначе, обеих девушек ждать в первой половине предстоящего сезона не стоит – одна пропускает его полностью, вторая в лучшем случае выйдет на лыжи уже после казанского этапа Кубка России.

Елена Вяльбе: «Терентьева прямо к началу сезона не вернется, мы надеемся, что только в конце февраля увидим ее на стартах» Фото: © Павел Бедняков, РИА Новости

Елена Вяльбе рассказала «ТИ-Спорту», кого видит главным фаворитом без звездных лыжниц Татарстана.

«Терентьева прямо к началу сезона не вернется, мы надеемся, что только в конце февраля увидим ее на стартах. У нас есть несколько спортсменок примерно одного уровня, но вообще по идее это должны быть Татьяна Сорина, [Анастасия] Кулешова, которые должны быть лидерами этого сезона», – рассказала Вяльбе.

Что ж, любителям женских лыж в Татарстане точно придется потерпеть, чтобы увидеть победные гонки. Уже завтра, 23 ноября, в хакасском поселке Вершина Тёи стартует этап Кубок России по лыжным гонкам.