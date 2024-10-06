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«Алга, Большунов! Татарстан с тобой»: Зеленодольск становится лыжной столицей России
Сенсационную для республиканского спорта новость сообщил во время вчерашнего пресс-тура в штаб-квартиру Федерации лыжных гонок РТ ее президент Ильшат Фардиев: самый титулованный российский лыжник Александр Большунов будет выступать за Татарстан. О перманентом прогрессе любимой российской зимней забавы в РТ — в репортаже «ТИ-Спорт» из Зеленодольска.
Степанова: «Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами»
Вчерашний пресс-тур собрал массу лыжного, в целом спортивного, а также околоспортивного люда — помимо генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, в Зеленодольск приехали знаменитые лыжники Андрей Ларьков и Вероника Степанова, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, был, конечно, и глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Гостям показали спортивные объекты, среди которых выделялся спортивно-оздоровительный комплекс «Маяк» и созданная при нем лыжная академия Андрея Ларькова.
Эмоциональнее всех об увиденном во время пресс-конференции высказалась олимпийская чемпионка Вероника Степанова, перешедшая в сборную Татарстана в этом году:
«Вы все скромные ребята. Вы должны громче об этом говорить. Сейчас про что вас спрашивают? «А почему вы Непряеву купили? А почему вы Степанову и всех остальных купили? Почему вы своих не взращиваете?» Так вот же, вы занимаетесь этим! Показываете мне второй день, как у вас все чудесно. Таких условий, как здесь, лично у меня не было. Вы делаете сейчас такое вложение! Да, это игра в долгую, мы все понимаем, но рано или поздно результат будет. Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами. Вы вкладываете в своих, развиваете своих. Это ваша родная республика, вы за нее болеете. Попрошу вас не скромничать и говорить о себе гордо и твердо».
Там же, на пресс-конференции, Степановой вручили фирменную куртку члена сборной Татарстана и шапочку, которые она немедленно примерила.
Ну а новость дня сообщил Ильшат Фардиев:
«Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как «защитник людей», «воин», «мужественный». Алга, Большунов, Татарстан с тобой!»
После пресс-конференции Фардиев получил медаль «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом» от Михаила Афанасьева, отметив, что это награда всем татарстанским лыжникам и тренерам и заявив в шутку, что «пошел строить трассу».
Что было...
Напомним, что в нашей республике всегда умели стоять (и, конечно, двигаться) на лыжах. Еще зимой 1931 года состоялся лыжный переход Казань-Москва. В 1953 году лыжная сборная ТАССР в общем зачете стала лучшей среди всех автономных республик СССР. Были любители, были и суперпрофессионалы. Такие как, например, уроженка Бугульмы, заслуженный мастер спорта СССР Ольга Данилова, двукратная олимпийская чемпионка игр в Нагано в 1998 году, четырехкратная чемпионка мира. Воспитанники республиканской лыжной школы постоянно привлекались в различные сборные СССР, а затем и России.
Но бурный прогресс лыжного спорта в нашей республики начался уже в XXI веке, а именно после 2011 года, когда стало понятно, что главной составляющей его развития должен быть массовый спорт.
Если на первой в истории нашей страны зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи в лыжной сборной страны была всего одна представительница нашей республики - воспитанница дербышинской школы Наталья Жукова, то с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане олимпийские медали привезли Андрей Ларьков (в родной Зеленодольск) и Анна Нечаевская (в Казань). В данный момент как минимум 30 процентов сборной России по лыжным гонкам составляют татарстанские спортсмены.
… и что стало, или просто факты
Спортивная подготовка по лыжным гонкам проводится в 40 отделениях спортивных школ республики, в том числе одно отделение имеет статус школы олимпийского резерва. Общий охват занимающихся лыжными гонками в спортивных школах на 31 декабря 2023 года составляет 4840 человек. В состав сборной команды Татарстана по лыжным гонкам входят 9 тренеров, 4 сервисмена, 2 массажиста, 1 врач.
В текущем сезоне 2024/2025 в состав сборной Татарстана входят 71 спортсмен, среди которых четверо заслуженных мастеров спорта, шестеро мастеров спорта международного класса, 28 мастеров спорта, 20 КМС. Из них в состав сборной России входят 16 человек.
Спортсмены сборной Татарстана являются 5-кратными победителями чемпионата России (2019 г., 2021-2024 гг.), 7-кратными обладателями Кубка России (2017 г., 2019-2024 гг.), 4-кратными победителями комплексного зачета Федерации лыжных гонок РФ; 5-кратными победители командного зачета первенства России среди юниоров в возрасте 21-23 лет, победителями Спартакиады сильнейших 2024 года и впервые в истории победителями в мужской эстафетной гонки.
В общей сложности наши спортсмены завоевали 80 медалей на соревнованиях различного уровня (22 – золотые, 27 – серебряные, 31 – бронзовая).
В этом году осуществляется проект по созданию школы-интернат для лыжников-гонщиков на базе спортивного комплекса «Маяк» в Зеленодольске. Для учебного и тренировочного процесса будут созданы все необходимые условия, в том числе: проживание и питание на базе комплекса, обучение по индивидуальному графику, стипендии за высокие спортивные достижения.
Сергей Гаврилов
Фотографии: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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