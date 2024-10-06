«Алга, Большунов! Татарстан с тобой»: Зеленодольск становится лыжной столицей России

Степанова: «Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами»

Вчерашний пресс-тур собрал массу лыжного, в целом спортивного, а также околоспортивного люда — помимо генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, в Зеленодольск приехали знаменитые лыжники Андрей Ларьков и Вероника Степанова, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, был, конечно, и глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Гостям показали спортивные объекты, среди которых выделялся спортивно-оздоровительный комплекс «Маяк» и созданная при нем лыжная академия Андрея Ларькова.

Эмоциональнее всех об увиденном во время пресс-конференции высказалась олимпийская чемпионка Вероника Степанова, перешедшая в сборную Татарстана в этом году:

Вероника Степанова: «Это ваша родная республика, вы за нее болеете. Попрошу вас не скромничать»

«Вы все скромные ребята. Вы должны громче об этом говорить. Сейчас про что вас спрашивают? «А почему вы Непряеву купили? А почему вы Степанову и всех остальных купили? Почему вы своих не взращиваете?» Так вот же, вы занимаетесь этим! Показываете мне второй день, как у вас все чудесно. Таких условий, как здесь, лично у меня не было. Вы делаете сейчас такое вложение! Да, это игра в долгую, мы все понимаем, но рано или поздно результат будет. Если позволите, буду хвалить вас не только в Татарстане, но и за пределами. Вы вкладываете в своих, развиваете своих. Это ваша родная республика, вы за нее болеете. Попрошу вас не скромничать и говорить о себе гордо и твердо».

Там же, на пресс-конференции, Степановой вручили фирменную куртку члена сборной Татарстана и шапочку, которые она немедленно примерила.

Ильшат Фардиев: «Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана»

Ну а новость дня сообщил Ильшат Фардиев:

«Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как «защитник людей», «воин», «мужественный». Алга, Большунов, Татарстан с тобой!»

Александр Большунов Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

После пресс-конференции Фардиев получил медаль «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом» от Михаила Афанасьева, отметив, что это награда всем татарстанским лыжникам и тренерам и заявив в шутку, что «пошел строить трассу».

Что было...

Напомним, что в нашей республике всегда умели стоять (и, конечно, двигаться) на лыжах. Еще зимой 1931 года состоялся лыжный переход Казань-Москва. В 1953 году лыжная сборная ТАССР в общем зачете стала лучшей среди всех автономных республик СССР. Были любители, были и суперпрофессионалы. Такие как, например, уроженка Бугульмы, заслуженный мастер спорта СССР Ольга Данилова, двукратная олимпийская чемпионка игр в Нагано в 1998 году, четырехкратная чемпионка мира. Воспитанники республиканской лыжной школы постоянно привлекались в различные сборные СССР, а затем и России.

Но бурный прогресс лыжного спорта в нашей республики начался уже в XXI веке, а именно после 2011 года, когда стало понятно, что главной составляющей его развития должен быть массовый спорт.

Андрей Ларьков

Если на первой в истории нашей страны зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи в лыжной сборной страны была всего одна представительница нашей республики - воспитанница дербышинской школы Наталья Жукова, то с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане олимпийские медали привезли Андрей Ларьков (в родной Зеленодольск) и Анна Нечаевская (в Казань). В данный момент как минимум 30 процентов сборной России по лыжным гонкам составляют татарстанские спортсмены.

… и что стало, или просто факты

Спортивная подготовка по лыжным гонкам проводится в 40 отделениях спортивных школ республики, в том числе одно отделение имеет статус школы олимпийского резерва. Общий охват занимающихся лыжными гонками в спортивных школах на 31 декабря 2023 года составляет 4840 человек. В состав сборной команды Татарстана по лыжным гонкам входят 9 тренеров, 4 сервисмена, 2 массажиста, 1 врач.

В текущем сезоне 2024/2025 в состав сборной Татарстана входят 71 спортсмен, среди которых четверо заслуженных мастеров спорта, шестеро мастеров спорта международного класса, 28 мастеров спорта, 20 КМС. Из них в состав сборной России входят 16 человек.

Спортсмены сборной Татарстана являются 5-кратными победителями чемпионата России (2019 г., 2021-2024 гг.), 7-кратными обладателями Кубка России (2017 г., 2019-2024 гг.), 4-кратными победителями комплексного зачета Федерации лыжных гонок РФ; 5-кратными победители командного зачета первенства России среди юниоров в возрасте 21-23 лет, победителями Спартакиады сильнейших 2024 года и впервые в истории победителями в мужской эстафетной гонки.

В общей сложности наши спортсмены завоевали 80 медалей на соревнованиях различного уровня (22 – золотые, 27 – серебряные, 31 – бронзовая).

В этом году осуществляется проект по созданию школы-интернат для лыжников-гонщиков на базе спортивного комплекса «Маяк» в Зеленодольске. Для учебного и тренировочного процесса будут созданы все необходимые условия, в том числе: проживание и питание на базе комплекса, обучение по индивидуальному графику, стипендии за высокие спортивные достижения.

Сергей Гаврилов

Фотографии: © Михаил Захаров / «Татар-информ»