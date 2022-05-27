Срок получила виновница ДТП с квадроциклом в РТ, в котором погибла дочь ее подруги

Сегодня свой приговор выслушала 52-летняя жительница республики, виновная в ДТП с квадроциклом, в котором погиб ребенок. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что вечером 19 июня прошлого года в селе Ключищи Верхнеуслонского района она, будучи пьяной, села за квадроцикл и повезла знакомую и двух ее детей на пристань. Однако в какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с дороги и влетела в сарай. В результате ДТП скончалась 11-летняя девочка, остальные получили различные травмы.

Свою вину женщина полностью признала и возместила моральный вред в 2,4 миллиона рублей. Суд приговорил ее к 5,5 годам условно с испытательным сроком в пять лет, а также запретил ей управлять транспортом 2,5 года.

Как сообщил агентству Руслан Галиев, гособвинитель в прениях просил для нее 6 лет колонии общего режима. Будет ли прокуратура обжаловать приговор, решится после изучения протокола судебного заседания.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как женщина с двумя детьми на квадроцикле влетела в сарай в РТ, один ребенок погиб.