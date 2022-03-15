Срок получил рабочий из РТ, по вине которого подростку на заводе оторвало руку

В Менделеевске суд вынес приговор 38-летнему оператору машинного станка компании «Бонус-Кама», по вине которого 14-летний подросток получил тяжелую травму. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что трагедия произошла в конце августа прошлого года на территории завода. Оператор станка вопреки правилам безопасности допустил к работе на машине для формирования регенерата 14-летнего подростка. Во время работы ребенок получил тяжелую травму руки, в результате которой мальчику ампутировали конечность по плечо.

Свою вину рабочий признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с выплатой пострадавшему полумиллиона рублей в качестве моральной компенсации.

