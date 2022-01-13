Будут судить рабочего из РТ, по вине которого подростку на заводе оторвало руку по плечо

По версии следствия, в августе прошлого года на заводе по улице Пионерской в Менделеевске 38-летний оператор машинного станка ООО «Бонус-Кама» допустил 14-летнего подростка к работе на машине для формования регенерата.

Во время работы школьнику оторвало руку до плеча. Следствие полагает, что несчастный случай произошел по вине оператора, допустившего подростка к работе на машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее тяжкий вред здоровью». Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили в Менделеевский районный суд, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.