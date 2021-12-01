Срок действия ПЦР-тестов в России сократят до 48 часов из-за штамма «омикрон»

Роспотребнадзор сократит срок действия ПЦР-тестов на Covid-19 с 72 до 48 часов из-за особенностей штамма «омикрон». О этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета при Правительстве по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

Попова отметила, что у штамма повышенная заразность и он потенциально способен вызывать гораздо более быстрый ответ организма.

Она напомнила, что в России существует норматив, по которому выполнение лабораторного исследования на Covid-19 не должно превышать 24 часа с того момента, как биоматериал поступил, до получения результата человеком. Сроки доставки анализа до лаборатории также не должны превышать сутки.

Ранее Попова рассказала об эффективности российских ПЦР-тестов для выявления штамма «омикрон».