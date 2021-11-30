Попова рассказала об эффективности российских ПЦР-тестов для выявления штамма «омикрон»

Все ПЦР-тесты, которые применяются в России, эффективны для обнаружения нового штамма Covid-19 «омикрон». Об этом на совещании координационного совета при Кабмине по борьбе с вирусом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом „омикрон“», — подчеркнула руководитель ведомства.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать план действий из-за данного варианта коронавируса. На выполнение поручения Кабмину отведена неделя.