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Здоровье
30 ноября 2021  21:04

Попова рассказала об эффективности российских ПЦР-тестов для выявления штамма «омикрон»

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Все ПЦР-тесты, которые применяются в России, эффективны для обнаружения нового штамма Covid-19 «омикрон». Об этом на совещании координационного совета при Кабмине по борьбе с вирусом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом „омикрон“», — подчеркнула руководитель ведомства.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать план действий из-за данного варианта коронавируса. На выполнение поручения Кабмину отведена неделя.

#Роспотребнадзор #тестирование #коронавирус
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