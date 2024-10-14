Шри-Ланка подаст заявку на вступление в БРИКС

Шри-Ланка намерена вступить в БРИКС. Об этом сообщил глава МИД страны Виджита Херат в ходе встречи с дипкорпусом в Коломбо.

«Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития… Я уже направил письма своим коллегам в государствах-членах БРИКС с просьбой о поддержке», – сказано в заявлении Херата, которое цитирует РИА Новости.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящий саммит одним из главных мировых событий.