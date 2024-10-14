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Политика 14 октября 2024 13:49

Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных мировых событий

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Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных мировых событий
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предстоящий саммит БРИКС в Казани станет одним из главных событий мировой повестки дня. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее он рассказал, что всю неделю глава государства Владимир Путин будет готовиться к предстоящему саммиту.

«Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой с учетом состава участников», – отметил представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира.

#БРИКС #саммит БРИКС #Дмитрий Песков #Кремль #политика #Казань
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