Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных мировых событий

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Предстоящий саммит БРИКС в Казани станет одним из главных событий мировой повестки дня. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее он рассказал, что всю неделю глава государства Владимир Путин будет готовиться к предстоящему саммиту.

«Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой с учетом состава участников», – отметил представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира.