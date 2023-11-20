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Руc Тат
СВО 20 ноября 2023 22:06

Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью

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Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в публикации.

В результате беспилотник сбили над территорией Брянской области.

Ранее мы рассказывали, что за прошедшие сутки в Подмосковье силы ПВО отразили вторую атаку беспилотника. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

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#спецоперация на Украине
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