Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью

Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в публикации.

В результате беспилотник сбили над территорией Брянской области.

Ранее мы рассказывали, что за прошедшие сутки в Подмосковье силы ПВО отразили вторую атаку беспилотника. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.