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Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью
Российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в публикации.
В результате беспилотник сбили над территорией Брянской области.
Ранее мы рассказывали, что за прошедшие сутки в Подмосковье силы ПВО отразили вторую атаку беспилотника. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.
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