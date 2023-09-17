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Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Крыму
В Крыму силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Информаця об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня около 1.15 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа у западного побережья полуострова Крым. Позднее были уничтожены еще четыре беспилотника самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.
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