Дроны ВСУ за ночь пытались атаковать три региона России

Три региона России сегодня ночью были атакованы беспилотниками ВСУ.

Как сообщили в оборонном ведомстве страны, сегодня около 1.15 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа у западного побережья полуострова Крым. Позднее были уничтожены еще четыре беспилотника самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.

Кроме того, около 1.45 мск сбит украинский БПЛА над территорией Истринского района Московской области. А ранним утром очередной беспилотник был уничтожен над территорией Домодедовского района Московской области.

Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» к 8.30 мск воскресенья работают в штатном режиме, рано утром полеты были временно ограничены, на запасной аэропорт ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация.

Также примерно в 3.50 беспилотник упал в Железнодорожном районе города Орел. В результате загорелся резервуар с топливом. Пожар потушили около 5.30.

«Пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Ситуация находится под полным контролем», – указал в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.