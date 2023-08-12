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Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбит беспилотник. Попытка террористической атаки совершена около 17.30, сообщает Минобороны РФ.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.
Напомним, что сегодня, как сообщал «Татар-информ», российские системы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива.
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