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Происшествия 12 августа 2023 13:37

В районе Керченского пролива системами ПВО были сбиты две украинские ракеты

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В районе Керченского пролива системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили две украинские ракеты, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Крымский мост не получил никаких повреждений.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с задымлением на Крымском мосту.

Установлено, что на мосту поставили дымовую завесу военные. Временно ограниченное движение по мосту в ближайшее время будет восстановлено.

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#крымский мост #спецоперация на Украине
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