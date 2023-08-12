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В районе Керченского пролива системами ПВО были сбиты две украинские ракеты
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В районе Керченского пролива системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили две украинские ракеты, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Крымский мост не получил никаких повреждений.
Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с задымлением на Крымском мосту.
Установлено, что на мосту поставили дымовую завесу военные. Временно ограниченное движение по мосту в ближайшее время будет восстановлено.
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