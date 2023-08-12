В районе Керченского пролива системами ПВО были сбиты две украинские ракеты

В районе Керченского пролива системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили две украинские ракеты, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Крымский мост не получил никаких повреждений.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с задымлением на Крымском мосту.

Установлено, что на мосту поставили дымовую завесу военные. Временно ограниченное движение по мосту в ближайшее время будет восстановлено.

Хочешь узнать подробнее о службе по контракту, жми сюда http://heroes-tatarstan.ru или звони 117.