Средства гранта «Лучшей муниципальной практики» в РФ направят на «Алексеевские перезвоны»

Фото: @ «Татар-информ»

Власти Алексеевского района Татарстана направят средства гранта всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Алексеевское городское поселение получит 50 млн рублей грантовых средств. Планы «Татар-информу» раскрыли в пресс-службе администрации района.

Так, на средства гранта планируется благоустроить место проведения фестиваля — Соборную площадь, а также другие общественные пространства — набережную реки Ахтырка и парк семейного отдыха. Часть средств будет вложена в приобретение дополнительного оборудования и пошив народных костюмов для фестиваля колокольного звона.

Фото: пресс-служба администрации Алексеевского района РТ

В пресс-службе района отметили, что местных жителей давно волновало отсутствие сообщества звонарей в Татарстане и преемственности традиции умирающего звонарного искусства.

В 2002 году в поселке Алексеевское был открыт храм Воскресения Христова, что позволило начать реализовывать давнюю мечту. Несмотря на отсутствие примеров подобных мероприятий в регионе, было принято решение провести свой концерт, чтобы показать благозвучие колокольного звона. За годы концерт превратился в фестиваль, участники приезжают на мероприятие из десяти регионов России, а также из Беларуси.

Главная площадка — мастерская звонарей, однако посетители могут не только послушать профессиональное исполнение, но и попробовать свои силы в этом искусстве. «Алексеевские перезвоны» собирают исполнителей и мастеров колокольного звона из Минска, Гомеля, Москвы, Ярославля, Сергиева Посада, Самары, Саратова, Камышина, Суздаля, Твери, Иванова, Мурома, Ижевска, Краснодара, Казани и многих других городов.

Фото: @ «Татар-информ»

Сегодня в храме Воскресения Христова ведется работа по созданию музея, одна из экспозиций которого окажется посвящена фестивалю колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Также разрабатывается проект «Рождение колокола», в рамках которого будет отлит колокол и создан фильм, отражающий все этапы этого процесса.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Алексеевское городское поселение одержало победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В этом году на участие в конкурсе было подано около 1,3 тыс. заявок. В результате победителями и призерами в пяти номинациях стали 50 муниципалитетов из 31 региона. За победу они получат специальные гранты, общий призовой фонд равняется 1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Алексеевского района РТ

Поселок городского типа Алексеевское победил в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

На конкурс муниципалитеты представили свои проекты по благоустройству, ЖКХ, цифровизации городского хозяйства, а также по улучшению коммуникации с жителями и управлению муниципальными финансами. В конкурсной заявке от Алексеевского был представлен фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2024».