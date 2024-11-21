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Средства гранта «Лучшей муниципальной практики» в РФ направят на «Алексеевские перезвоны»
Власти Алексеевского района Татарстана направят средства гранта всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Алексеевское городское поселение получит 50 млн рублей грантовых средств. Планы «Татар-информу» раскрыли в пресс-службе администрации района.
Так, на средства гранта планируется благоустроить место проведения фестиваля — Соборную площадь, а также другие общественные пространства — набережную реки Ахтырка и парк семейного отдыха. Часть средств будет вложена в приобретение дополнительного оборудования и пошив народных костюмов для фестиваля колокольного звона.
В пресс-службе района отметили, что местных жителей давно волновало отсутствие сообщества звонарей в Татарстане и преемственности традиции умирающего звонарного искусства.
В 2002 году в поселке Алексеевское был открыт храм Воскресения Христова, что позволило начать реализовывать давнюю мечту. Несмотря на отсутствие примеров подобных мероприятий в регионе, было принято решение провести свой концерт, чтобы показать благозвучие колокольного звона. За годы концерт превратился в фестиваль, участники приезжают на мероприятие из десяти регионов России, а также из Беларуси.
Главная площадка — мастерская звонарей, однако посетители могут не только послушать профессиональное исполнение, но и попробовать свои силы в этом искусстве. «Алексеевские перезвоны» собирают исполнителей и мастеров колокольного звона из Минска, Гомеля, Москвы, Ярославля, Сергиева Посада, Самары, Саратова, Камышина, Суздаля, Твери, Иванова, Мурома, Ижевска, Краснодара, Казани и многих других городов.
Сегодня в храме Воскресения Христова ведется работа по созданию музея, одна из экспозиций которого окажется посвящена фестивалю колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Также разрабатывается проект «Рождение колокола», в рамках которого будет отлит колокол и создан фильм, отражающий все этапы этого процесса.
Как ранее сообщал «Татар-информ», Алексеевское городское поселение одержало победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В этом году на участие в конкурсе было подано около 1,3 тыс. заявок. В результате победителями и призерами в пяти номинациях стали 50 муниципалитетов из 31 региона. За победу они получат специальные гранты, общий призовой фонд равняется 1 млрд рублей.
Поселок городского типа Алексеевское победил в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
На конкурс муниципалитеты представили свои проекты по благоустройству, ЖКХ, цифровизации городского хозяйства, а также по улучшению коммуникации с жителями и управлению муниципальными финансами. В конкурсной заявке от Алексеевского был представлен фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2024».
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