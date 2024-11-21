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Алексеевское стало победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Алексеевское городское поселение Алексеевского района Татарстана удостоено первого места на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
Поселок городского типа удостоен первого места среди городских поселений «за укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитание уважения к духовному наследию и интереса к изучению народных ремесел».
Второе место среди городских поселений в этой номинации занял Магадан, третье — Воронеж. Среди сельских поселений первого места муниципальное образование Шаралдайское Мухоршибирского района Бурятии, вторым стал Воскресенский сельсовет Мелеузовского района Башкортостана, а третьим — Ивановский сельсовет Селемджинского района Амурской области.
Всего победителями признаны десять муниципальных образований. В текущем, 2024 году в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» друг с другом состязались 357 муниципалитетов из 72 субъектов Федерации.
Итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика» были подведены 15 ноября на II Съезде министров экономического развития регионов России. Победителям вручены дипломы Правительства РФ.
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