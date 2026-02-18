Средняя зарплата в Елабуге выросла до 209 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Елабуге достигла 209 тыс. рублей. Такие данные озвучили на отчетной сессии Елабужского района – информация содержится в материалах к заседанию.

Как отметил мэр Елабуги, глава района Рустем Нуриев, высокий уровень оплаты труда на предприятиях особой экономической зоны «Алабуга» способствует притоку новых трудовых ресурсов. Сегодня в ОЭЗ трудятся более 50 тыс. специалистов, причем большая часть из них проживает за пределами района.

«Чтобы сократить маятниковую миграцию и закрепить квалифицированные кадры в нашем городе, необходимо предоставить им комфортные условия для жизни», – подчеркнул он.

По его словам, ежегодно в эксплуатацию вводится 80 тыс. кв. метров жилья – это на 20 тыс. кв. метров превышает установленный план. Параллельно ведется строительство социальных объектов. В числе ключевых проектов – новый Дворец бракосочетаний, который станет центром семейных торжеств, а также обновление одного из самых популярных досуговых пространств – Городского дома культуры.

Вместе с тем для обеспечения потребностей растущего населения требуется ускорить темпы жилищного строительства и создать дополнительные инфраструктурные объекты. В частности, существует потребность в открытии современной общеобразовательной школы, так как действующие школы в новых микрорайонах уже переполнены.