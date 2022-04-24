Средняя зарплата в Татарстане превышает 46 тысяч рублей

По итогам января-февраля 2022 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 46169,5 рубля. Об этом рассказала накануне на совещании в Доме правительства министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она уточнила, что в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания средняя зарплата достигает 30582 руб. В сельском хозяйстве дела обстоят чуть лучше и там средняя зарплата оценивается в 31367 руб.

Намного выгоднее выглядят такие сферы, как финансовая деятельность – 69945 руб. и добыча полезных ископаемых – 70179 руб.

В 847 предприятиях заработная плата ниже МРОТ. С 1 января 2022 года он составляет 13 890 рублей. Такие предприятия находятся в Елабужском, Муслюмовском, Тукаевском, Ютазинском районах.

По итогам января среднемесячная зарплата в Татарстане оценивалась в 46,3 тыс. рублей. Таким образом, показатель сократился, но незначительно.

На уходящей неделе Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении проиндексировать социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.