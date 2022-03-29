Среднемесячная зарплата татарстанцев превысила 46 тыс. рублей в месяц

Среднемесячная заработная плата жителей Республики Татарстан составила 46,3 тыс. рублей, согласно данным Татарстанстата за январь этого года.

Самой прибыльной работой в республике стала добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата у работников этой сферы составляет свыше 72 тыс. рублей в месяц. На втором месте с зарплатой в 67,3 тыс. рублей в среднем — деятельность в области информации. Топ-3 замыкают работники страховой и финансовой областей со средней зарплатой в 60,9 тыс. рублей в месяц.

Всего на предприятиях и в различных организациях Татарстана трудится свыше 1,2 млн человек. Наибольшая численность рабочих среди них на обрабатывающих производствах – 251 тыс. человек, на втором месте по количеству работников – образовательная сфера (147 тыс. человек), на третьем – оптовая и розничная торговля, а также ремонт (140 тыс.).