Средняя зарплата в РТ выросла на 14,5%, но люди меняют работу не только из-за денег

В 2025 году средняя зарплата на рынке труда в Татарстане выросла на 14,5%. Зачастую люди ищут новую работу ради более высокого дохода и карьерного роста. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«При смене работы внутри профессии ожидается рост на 15–25%, при переходе в новую сферу на стартовых позициях возможен краткосрочный спад или стагнация дохода», – сообщили специалисты.

Несмотря на то, что зарплата у большинства работников – главный стимул для смены карьеры, поменявшие место работы в первую очередь ценят возможности развития, новые знания и навыки.

«Судя по опросам SuperJob, довольны в новой сфере чаще всего не зарплатой, которая на втором месте, а возможностями развития, получения новых знаний и навыков. Переквалифицировавшимся нравится то, что в новой должности перед ними стоит больше интересных и сложных задач. Опрошенные люди нередко рассказывали, что на новом месте более удобный график, должность выше, коллектив лучше. В целом же довольных новой профессией в 2,5 раза больше, чем недовольных», – пояснили в пресс-службе SuperJob.ru.

Подробнее о ситуации на рынке труда и о том, кого потеснит ИИ, где берут на работу без опыта сейчас и кто будет востребован через пять лет, читайте в обзоре «Татар-информа».