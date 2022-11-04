Средняя зарплата в Набережных Челнах превысила 54 тысячи рублей

Средняя зарплата в Набережных Челнах по итогам девяти месяцев составила 54 тысячи 43 рубля. Такие данные привел исполком в основных социально-экономических показателях города, сообщает телеграм-канал Автограда.

В комментариях к посту мнения подписчиков разделились: кто-то согласен с этими данными, кто-то нет. Один из пользователей тут же сообщил, что требуются сварщик и крановщица на заработную плату 50 тыс.

Напомним, ранее мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что рост зарплат наблюдаетс на многих предпритиях Челнов, подчеркнув, что те, кто работает в горсовете, и муниципальные служащие точно такие же жители города, как и работающие заводов. Так он прокомментировал повышение своей зарплаты и окладов чиновников.